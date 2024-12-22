Предельный тариф на проезд в троллейбусе в Рыбинске вырос до 40,57 рублей

Предельный (максимальный) тариф на проезд в электротранспорте Рыбинска установлен в размере 40,57 руб. с 1 января 2025 года. Приказ об этом опубликовало министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Рыбинске

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Троллейбус в Рыбинске

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В настоящий момент предельный тариф составляет 32 рубля, в таком же размере установлена и плата за проезд. Плату за проезд устанавливает правительство Ярославской области своим постановлением, так как с 2024 года полномочия по местным перевозкам в Рыбинске перешли на уровень региона.

Услуги по перевозке электрическим транспортом в Рыбинске оказывает АО «Рыбинскэлектротранс».

Антон Голицын