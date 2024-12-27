В Курганской области пресекли ввоз 18 тонн китайского винограда

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора с ФСБ пресекли ввоз через курганский пункт пропуска «Петухово» 18 т китайского винограда. Причиной стало отсутствие маркировки на большей части ящиков с грузом, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз был выявлен 26 декабря этого года во время досмотра автомобилей, которые следовали из Казахстана в Москву. Китайский виноград является продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому каждый ящик или поддон с продукцией должен иметь маркировку. В результате машины с товаром отправили обратно в Казахстан.