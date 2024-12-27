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В Сочи ночью горел жилой дом

В ночь с 26 на 27 декабря в Сочи произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании в экстренных службах получили в 23:45, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«В 23:46 к месту вызова направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 23:54 по прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома на площади 70 кв. м», – рассказали в ведомстве.

Пламя оперативно локализовали. К 00:10 ликвидировали открытое горение, а еще через 25 минут пожар потушили полностью. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

Вячеслав Рыжков

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