В Сочи ночью горел жилой дом

В ночь с 26 на 27 декабря в Сочи произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании в экстренных службах получили в 23:45, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«В 23:46 к месту вызова направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 23:54 по прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома на площади 70 кв. м», – рассказали в ведомстве.

Пламя оперативно локализовали. К 00:10 ликвидировали открытое горение, а еще через 25 минут пожар потушили полностью. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники.

Вячеслав Рыжков