В Башкирии Гострудинспекция расследует ДТП со школьным автобусом

Гострудинспекция в Башкирии расследует аварию, в которой пострадали три работника школы села Нижнесикиязово Балтачевского района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По извещению работодателя, 23 декабря во время подвоза учеников школы водитель автобуса «ПАЗ» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу двигавшемуся по главной трассе бензовозу, и машины столкнулись. В результате ДТП 64-летний водитель, 46-летняя повар и 51-летняя сопровождающая получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в автобусе находилось 19 человек, в том числе 17 детей. Пятерых школьников доставили на осмотр в больницу, трех из них госпитализировали. Остальных детей забрали родители. Водитель бензовоза не пострадал.

Проверку организовала также прокуратура Балтачевского района.

Майя Иванова