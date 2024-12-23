В Башкирии пять детей пострадали в столкновении бензовоза и школьного автобуса

В Балтачевском районе около деревни Ташлы-Елга столкнулись бензовоз и школьный автобус, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

В автобусе находилось 19 человек, в том числе 17 детей. Пятерых школьников доставили на осмотр в больницу, трое из них госпитализированы. В стационаре также находятся трое взрослых. Остальных детей забрали родители. Водитель бензовоза не пострадал.

Прокуратура Балтачевского района проводит проверку в связи с ДТП.

Майя Иванова