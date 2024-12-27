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Водитель автомобиля погиб в аварии с рейсовым автобусом под Новороссийском

В ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. Водитель автомобиля марки Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следующим из Новороссийска в Крымск. После удара автобус съехал в кювет, пассажиров в нем не было.

55-летний водитель легковой машины погиб на месте. Пассажиры Volkswagen Sharan доставлены в больницу, в том числе пятилетний ребенок.

Алина Зорина

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