Водитель автомобиля погиб в аварии с рейсовым автобусом под Новороссийском

В ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. Водитель автомобиля марки Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следующим из Новороссийска в Крымск. После удара автобус съехал в кювет, пассажиров в нем не было.

55-летний водитель легковой машины погиб на месте. Пассажиры Volkswagen Sharan доставлены в больницу, в том числе пятилетний ребенок.

Алина Зорина