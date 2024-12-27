В Златоусте грузовик сбил насмерть подростка на пешеходном переходе

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего мальчика в Златоусте. Он переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофор, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 декабря в 8:40 на проспекте Мира, рядом с остановкой «Интернат» и поселком Айский. По предварительным данным, 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ совершил наезд на подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик скончался от полученных травм в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.