План по курортному сбору в Сочи перевыполнили на 29 млн рублей

В Сочи по итогам января-ноября 2024 года объем курортного сбора составил 533 млн руб. Это на 29 млн руб. больше, чем планировалось, отметил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По федеральному проекту курортного сбора привлечено свыше 533 млн руб. – больше, чем планировали, на 29 млн. Их используем для улучшения курортной инфраструктуры и благоустройства», – написал мэр.

Господин Прошунин напомнил также, что за год на территории курорта открыли сразу 19 отелей и гостиниц, а лечебно-оздоровительная база расширена двумя санаториями, среди которых и детский. Новые средства размещения в городе откроют и в следующем году.

«Ъ-Сочи» писал, что депутаты города приняли бюджет на 2025 год. Он достиг рекордных 64 млрд руб. Объем привлеченных инвестиций из федерального и регионального бюджетов увеличился практически в четыре раза.

Вячеслав Рыжков