Новый асфальтобетонный завод в Татарстане планируют открыть до 2027 года

В Татарстане до 2027 года планируют открыть новый асфальтобетонный завод в Тукаевском районе. Об этом РБК Татарстан сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Завод будет производить 100 тыс. тонн строительных материалов в год. Для работы предприятия приобретут асфальтосмесительную установку и дробилку для минерального порошка. Проект реализует компания «Стройресурс», с которой было заключено инвестиционное соглашение в марте 2024 года. Объем инвестиций составит 100 млн руб.

Влас Северин