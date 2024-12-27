Минземимущество утвердило условия приватизации «Башавтотранса»

Министерство земельных и имущественных отношений утвердило условия приватизации ГУП «Башавтотранс». Соответствующий приказ подписала вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Предприятие будет преобразовано в акционерное общество и сохранит прежнее название. Уставный капитал создаваемого АО «Башавтотранс» составит 2,6 млрд руб. Им будут обеспечены 2,6 млн обыкновенных акций с номиналом 1 тыс. руб. Акции останутся в республиканской собственности.

До первого собрания акционеров генеральным директором компании остается Надир Самиев. В совет директоров общества включили сотрудников минземимущества.

В состав имущественного комплекса предприятия, подлежащего приватизации, входят 90 земельных участков в городах и районах Башкирии, 419 зданий, автобусы, оборудование и прочее.

«Башавтотранс», как и другие ГУПы, должен поменять форму собственности. Ранее госпожа Полянская заявляла, что Башкирия сохранит стопроцентный контроль над предприятием после его преобразования в акционерное общество.

Наталья Балыкова