Красная Поляна вошла в десятку дорогостоящих направлений для поездок в январе

Сочинский горнолыжный курорт Красная Поляна попал в топ-10 дорогостоящих направлений для поездок в январе. Как отмечается в исследовании сервиса «Твил.ру», январь – востребованный месяц для отдыха из-за большого количества выходных дней, поэтому арендаторы повышают цены в этот месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Кроме того, разгар горнолыжного сезона приводит к росту цен на зимних курортах. И, тем не менее, желающие платить высокие цены за качественный отдых есть», – отмечают аналитики.

Первую строчку рейтинга занимает курорт Шерегеш в Кемеровской области, где средняя стоимость ночи проживания превышает 15,1 тыс. руб. Следом идет Архыз, замыкает тройку лидеров Домбай в Карачаево-Черкесии (по 14,5 тыс. руб.).

Красная Поляна оказалась на пятом месте. Средняя стоимость ночи на курорте составляет 14 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки – пять ночей. В топ-10 входит Эльбрус со стоимостью 9,3 тыс. руб. и продолжительностью поездки три ночи.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи вошел в топ городов по спросу на аренду жилья на Новый год. В целом по стране спрос вырос в полтора раза за год.

Вячеслав Рыжков