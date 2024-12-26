Сочи вошел в топ городов по спросу на аренду жилья на Новый год

Спрос на аренду жилья в России в новогодние праздники увеличился на 50% по сравнению с 2023 годом. В топ городов по спросу на такую услугу вошел Сочи, сообщается в совместном исследовании сервисов «ЮMoney» и «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средняя стоимость посуточной аренды жилья на праздники в России составляет 6,5 тыс. руб. Наибольшее количество бронирований приходится на период с 29 по 31 декабря, а также 2 и 3 января.

Популярными направлениями для новогоднего отдыха стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Шерегеш.

По данным исследования, количество бронирований туров с 10 по 19 декабря выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот платежей увеличился на 40%, а средний чек уменьшился на 15%, достигнув 43 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел в топ популярных направлений для новогодних каникул. По оценкам экспертов, россияне в среднем тратят около 80 тыс. руб. на новогодние поездки на двоих.

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Вячеслав Рыжков