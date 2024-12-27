«Курганмашзавод» передает мэрии здание спортклуба «Медведь»

АО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») безвозмездно отдаст в муниципальную собственность здание спортивного клуба «Медведь». В следующем году объект отремонтируют и оснастят новым оборудованием, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Здание площадью 1,7 тыс. кв. м расположено на улице Гоголя в центре Кургана, вблизи гимназии №31. Объект был построен Курганским машиностроительным заводом в 1961 году для проведения спортивно-массовых мероприятий предприятия. Последние пять лет в здании базируется спортклуб «Медведь» регионального отделения Всероссийской федерации самбо. В правительстве региона отмечают, что после ремонта профиль подготовки спортсменов останется прежним. Передачу спорткомплекса в муниципальную собственность планируется завершить до конца этого года.

«Курганмашзавод» является крупнейшим машиностроительным предприятием Курганской области. В рамках гособоронзаказа производит боевые машины пехоты (БМП-3), а также десантные бронетранспортеры БТР-МДМ.