В Самарской области выплату за заключение контракта с МО РФ повысили до 3,6 миллионов рублей
В Самарской области при заключении контракта с Минобороны РФ с 1 января по 1 февраля 2025 года будет выплачиваться единовременно 3,6 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Кроме того, заключивший контракт сможет получать по 50 тыс. руб. каждый месяц на протяжении 9 месяцев — это дополнительно к тому, что предусмотрено по линии Минобороны.
«Принял такое решение, чтобы дополнительно поддержать жителей региона, которые отправляются защищать нашу Родину»,— пояснил господин Федорищев.
Напомним, с 1 августа 2024 года единоразовая выплата контрактникам в Самарской составляла 1 млн 205 тыс. руб. С 16 октября она была повышена до 2 млн руб.