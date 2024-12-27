В Рыбинске не смогли восстановить теплоснабжение микрорайона Переборы

В Рыбинске в микрорайоне Переборы вечером 26 декабря не смогли восстановить отопление из-за нового дефекта на магистральной сети, около 50 жилых домов и объекты социальной сферы остаются без отопления вторые сутки. О работах по устранению аварии рассказал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что около 50 домов вечером 25 декабря остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Глава города обещал завершить ремонт и восстановить теплоснабжение ближе к ночи 26 декабря. Но при подготовке к запуску системы выявили новый «значительный» дефект.

«Работы продолжаются. Для контроля ситуации создан оперативный штаб. Решаем вопросы по социальной сфере в Переборах. Буду информировать жителей о ходе работ»,— написал Дмитрий Рудаков.

Он добавил, что в школах сократили занятия и увеличили динамические паузы на уроках, в некоторые социальные учреждения направили дополнительные электрообогреватели, на период аварии детей могут принять в любой детсад. Из-за работ по устранению аварии на Переборском тракте автобусы идут по временной схеме через Селиховское шоссе.

По факту отключения отопления в Рыбинске прокуратура начала проверку.

Алла Чижова