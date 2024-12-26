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В микрорайоне Рыбинска из-за аварии прекратилось отопление домов

В Рыбинске в микрорайоне Переборы произошла авария на теплосетях, из-за чего прекращен нагрев теплоносителя на нужды отопления и ГВС всем потребителям от котельной «Переборы». Об этом сообщили в «Рыбинской генерации».

Аварийная ситуация

Аварийная ситуация

Фото: ООО «Рыбинская генерация», страница «Вконтакте»

Аварийная ситуация

Фото: ООО «Рыбинская генерация», страница «Вконтакте»

Вечером 25 декабря специалисты заканчивали ремонт и заполняли сети. В этот момент был зафиксировано значительное снижение давления на котельной, что говорит об утечке теплоносителя. Дефект обнаружили на Переборском тракте, в районе кабельного завода. Котельное оборудование были вынуждены отключить, так как объем утечки оказался критичен.

На месте аварии организовали оперативный штаб под руководством директора департамента ЖКХ города Александра Вишнякова. С утра 26 декабря движение в месте проведения работ, в районе перекрестка улицы 50 Лет Октября и Дамбы шлюз, закрыто. В администрации Рыбинска уточнили, что без отопления остаются около 50 домов.

Алла Чижова

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