Вылет самолета из Сочи в Челябинск задерживается из-за угрозы безопасности

Авиарейс из Сочи в Челябинск задержан на три часа. Причиной стало введение временных ограничений на работу аэропорта отправления, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.

Самолет из Сочи в Челябинск должен был вылететь в 10:15 по местному времени. Согласно онлайн-табло аэропорта, отправление перенесено на 13:00. В столице Южного Урала самолет из Сочи ожидали в 15:55. Время изменилось на 19:30.

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи введены 27 декабря в пять утра для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В связи с запретом на отправление и принятие авиарейсов 12 самолетов отправились на запасные аэродромы в Минеральные воды и Махачкалу. 27 декабря такие ограничения также были введены в Казани, Астрахани и Волгограде. Запрет на вылет и прием аиаврейсов в Сочи сняли в 9:15 по московскому времени. В Астрахани и Волгограде также отменены ограничения с 6:40 по мск.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 декабря также был задержан вылет самолета из Казани в Челябинск. Отправление перенесли на три часа в связи с введенными ограничениями из-за угрозы безопасности.