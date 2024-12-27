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В Чесменском районе в домах многодетных семей установят пожарные извещатели

После гибели трех детей при пожаре в селе Беловка Чесменского района в квартирах и домах многодетных семей муниципалитета установят пожарные извещатели. Также усилят контроль и профилактическую работу со всеми семьями, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Решение приняли на заседании районной комиссии по ЧС, где участвовали представители правоохранительных органов, главы сельских поселений, руководители управлений социальной защиты населения и образования. Министр общественной безопасности региона Александр Гриб, выехавший на место, отметил, что необходимо пересматривать работу по выявлению и учету семей, в первую очередь многодетных, в которых дети могут находиться в опасных условиях. В том числе нужно начинать контроль за ними, не дожидаясь сигналов от уполномоченных органов.

Пожар произошел вечером 25 декабря в одном из частных домов по улице Набережной. Возгорание на 56 кв. м ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники. Во время тушения были обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электроудлинителя. Семья не состояла на учете, пожарный извещатель в доме установлен не был. Правительство принимает меры для выделения родителям муниципального жилья и оплаты похорон. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Виталина Ярховска

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