В Кургане будут судить директора УК, не платившего налоги

СУ СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании, обвиняемого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов). Директор утаил 19 млн руб., сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 54-летний руководитель УК знал о выставленных и неисполненных поручениях на списание недоимок по налогам на сумму более 19 млн руб. С февраля 2022 года по май 2023 года он разработал схему, при которой коммунальные платежи от жителей поступали на счет другой организации, с которой у управляющей компании был заключен договор о передаче полномочий исполнительного органа. Также директор использовал счета других компаний. Общая сумма сокрытых средств составила более 19 млн руб.

На имущество обвиняемого наложен арест. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит Курганский городской суд.

Виталина Ярховска