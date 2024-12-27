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Коммерсантъ FM
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Минздрав Газы: жертвами удара Израиля по зданию возле больницы стали 50 человек

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о гибели по меньшей мере 50 человек в результате израильского авиаудара по зданию рядом с больницей «Камаль Адван» на севере палестинского анклава.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале местного Минздрава, уточняется, что среди погибших были пять сотрудников больницы. Точное число жертв и пострадавших пока устанавливают.

Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября 2023 года, после чего боевики палестинского движения «Хамас» проникли в приграничные районы и захватил порядка 200 заложников. В результате погибли около 1,2 тыс. израильтян.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», включая удары по гражданским объектам, и объявил полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов питания и лекарств. По данным Минздрава Газы, после начала конфликта в анклаве погибли более 45,2 тыс. палестинцев, свыше 107,5 тыс. пострадали.

Вчера телеканал «Аль-Джазира» сообщал, что при ударе Израиля по автомобилю перед воротами больницы «Аль-Авда» в лагере беженцев Нусейрат погибли пять журналистов. В декабре также неоднократно сообщалось о прогрессе в переговорах Израиля и движения «Хамас» в рамках сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Противники Израиля проявили сговорчивость».

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