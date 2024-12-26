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Фото: Алиса Асланова Анжелина Воронцова

Фото: Алиса Асланова

Анжелина Воронцова прошла необычный путь. В 2009 году она присоединилась к труппе Большого театра, причем сразу в качестве солистки. ПОзже ее педагогом стал Николай Цискаридзе (уникальный случай в истории театра, когда педагог-мужчина взял в ученицы девушку). А в 2013, в возрасте 21 года, она стала прима-балериной Михайловского театра. В своем интервью Анжелина Воронцова рассказала о своем отношении к профессии и любимой версии Щелкунчика.

О премьере в Михайловском театре

— Недавно в Михайловском театре состоялась премьера балета «Собор Парижской богоматери»? Была ли она приурочена к дате открытия собора после реставрации?

— Театральная афиша и график премьер формируются вне зависимости от внешних инфоповодов, поэтому премьера балета «Собора Парижской богоматери» в Михайловском театре — это, скорее, счастливая случайность. Но, конечно, никакие случайности не случайны. Я думаю, что здесь все звезды сошлись, и это придало премьере еще большее звучание, еще большее внимание зрителей и артистов. И мне самой захотелось оказаться в отреставрированном здании собора. Я помню его еще в свой первый приезд в Париж. Тогда он произвел на меня колоссальное впечатление своими размерами и атмосферой. Но сейчас, судя по фото и видео, атмосфера изменилась. Поэтому хочется побывать там вновь и прочувствовать это на себе. Возможно, это придаст новые краски для исполнения моей партии Эсмеральды.

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Фото: Алиса Асланова Анжелина Воронцова

Фото: Алиса Асланова

— В чем особенность новой постановки? И чем она отличается от оригинального произведения Дюма?

— Этот балет поставил великий балетмейстер Ролан Пети в 1965 году в Парижской опере. Постановка произвела полный фурор — в те года она дала новый импульс для развития танца. Несмотря на то, что прошло почти 60 лет — в следующем году мы будем праздновать эту дату — балет и сегодня интересен зрителям. Он свеж и современен.

— Изначально костюмы для балета готовил Ив Сен-Лоран. Кто готовил костюмы в этот раз? И с кем из художников по костюмам вы хотели бы поработать?

— Костюмы к этому спектаклю создал Ив Сен-Лоран — на тот момент он был еще очень молодым модельером, но, несмотря на это, произвел своеобразную революцию в мире театральных костюмов. В то время работа модельеров в театре не считалась очень удачной, но работы Ива Сен-Лорана, конечно, пережили свое время. И сегодня они смотрятся очень современно, элегантно, в них невероятно удобно танцевать. К этой премьере костюмы тоже были сделаны по его эскизам.

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Фото: Алиса Асланова Анжелина Воронцова

Фото: Алиса Асланова

Если говорить о современности, то сейчас уникальное время, когда наши модные дизайнеры обращаются к театру и делают это успешно. На повестке дня — возвращение к нашей культуре, к корням, переосмысление русского культурного кода. И мне кажется, это актуально проявляется в творчестве модельеров, в частности, у Алены Ахмадуллиной. Мне бы очень хотелось поработать с ней в театре и больше раскрыть эту «русскость» в костюме.

О Щелкунчике

— Зима — время «Щелкунчика». В чем для вас магия данного балета?

— Магия «Щелкунчика», безусловно, заключается в великой музыке Чайковского. Сколько бы не было постановок, сколько бы по-разному не интерпретировали хореографы этот спектакль, он все равно имеет успех. Потому что музыка поистине волшебная. Удивительно то, что Чайковский долго откладывал ее написание, ему не очень нравилась идея. Особое наслаждение для меня танцевать вариацию феи Драже на музыку, которую исполняет музыкальный инструмент челеста. Это была новинка в русском театре, русской музыке. Чайковский услышал этот музыкальный инструмент во Франции и попросил его привезти в Россию, но тайком — так, чтобы Римский-Корсаков и Глазунов не услышали первыми это волшебное звучание и не использовали для своей музыки.

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Фото: Алиса Асланова Анжелина Воронцова

Фото: Алиса Асланова

— «Щелкунчик» в чьей хореографии, постановке вам нравится больше всего?

— Для меня самая великая постановка балета «Щелкунчик» — это постановка Юрия Николаевича Григоровича для Большого театра. С этого спектакля и начался мой творческий путь в Большом театре. Эта постановка в должной мере отражает и симфоническую музыку Чайковского, и непростую сказку Гофмана. В этом спектакле существует так называемое сквозное развитие сюжета. В этой постановке чувствуется масштабность — это не просто детская сказка, это та сказка, которая наводит нас на глубокие философские размышления.

О профессии

— Какой балет в вашем репертуаре самый любимый и почему?

— Один из самых сложных вопросов для балерины, потому что, конечно, балерина всегда вкладывает частицу своей души в тот спектакль, над которым она в данный момент работает. Я очень люблю партию Джульетты. Кажется, этот образ очень подходит мне, и каждый раз с трепетом отношусь к этому спектаклю. Также балет «Баядерка». Это квинтэссенция классического спектакля, особенно ценно, когда балерина может показать себя с разных сторон и выразить свой потенциал — как драматический, так и технический. «Дон Кихот» — это буря страстей, техника, яркость. Все это гармонично сочетается во мне, и надеюсь, что в каждом этом образе я убедительна.

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Фото: Алиса Асланова Анжелина Воронцова

Фото: Алиса Асланова

— Балет — это про легкость или про тяжелый труд?

— Балет — это и про легкость, и про труд. Но, конечно, зритель должен воспринимать его только с позиции легкости. Когда мне говорят, что я легко танцую — это самый ценный комплимент для меня. Зритель не видит мою работу. Он видит только точность движений и образ. Но для самой балерины — это тяжелый труд и, в первую очередь, это служение великому искусству.

— Что для вас быть прима-балериной Михайловского театра?

— С самых первых шагов на балетной сцене я ощущала пристальное внимание зрителей, профессионалов и огромную ответственность. Когда в 21 год — в достаточно юном возрасте — я стала прима-балериной, во мне это ощущение ответственности уже было. Ни звания, ни статусы не меняют мое отношение к делу. Это не просто громкие слова, это то, как воспитали меня педагоги, то, как я отношусь к спектаклям, зрителю, служению этому виду искусства.