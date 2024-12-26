Ульяновская область признана лучшей в России по итогам правового диктанта

В четверг в пресс-центре ТАСС ассоциация юристов России (АЮР), подводя итоги своей работы за 2024 год, огласила результаты VIII Всероссийского правового (юридического) диктанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщил председатель Правления АЮР Владимир Груздев, лучше всего диктант написали жители Ульяновской области, следом идут Ярославская область, Краснодарский край, Новосибирская область и Оренбургская область. В этих регионах средний показатель грамотности участников.

Если не считать Москву (где в правовом диктанте приняли участие 319 995 человек), среди регионов России по числу участников на первом месте снова оказалась Ульяновская область (45 151 человек). За ней следуют Краснодарский край (29 465), Новосибирская область (22 171), Крым (20 032) и Республика Башкортостан (16 698).

Всего в этом году диктант собрал рекордное количество участников — 1 328 088 человек из 160 стран мира.

Большая часть участников (65,4%) — студенты. 10,7% — работники образования, науки, культуры, здравоохранения, 4% — госслужащие, 3,5% — юристы и адвокаты.

Лучше всего участники диктанта ответили на вопросы, связанные с пособиями, получаемыми при рождении ребенка, и защитой прав потребителей. Больше всего неправильных ответов было по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

Андрей Васильев, Ульяновск