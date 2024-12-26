Реклама Ярославской области появилась на медиафасаде в Москва-Сити

На медиафасаде на территории Москва-Сити появился рекламный видеоролик о Ярославской области. Согласно сайту zakupki.gov.ru, сумма контракта на размещение составила 4,4 млн руб.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Реклама Ярославской области в Москва-Сити

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Министерство туризма Ярославской области 29 октября 2024 года заключило контракт с ООО «Тор-Сервис» на услуги по размещению рекламных материалов в Москве. На медиафасаде Catcher, расположенном на территории Москва-Сити, исполнитель в рамках контракта запустил рекламный ролик о Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама Ярославской области в Москва-Сити

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Реклама Ярославской области в Москва-Сити

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Время трансляции ролика составляет 30 секунд, показывают его 282 раза в сутки. Общее количество дней размещения составит 63 дня, это с даты заключения контракта и до 31 декабря включительно. Данная информация следует из заключенного контракта, находящегося на исполнении.

Напомним, что сейчас ярославский минтур ищет исполнителя на услуги по размещению информационных материалов о туристическом потенциале региона внутри вагонов скоростных поездов.

Алла Чижова