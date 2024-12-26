Туристский потенциал Ярославской области прорекламируют за 167 млн рублей

Министерство туризма Ярославской области планирует заключить контракт на услуги по размещению информационных материалов о туристическом потенциале региона внутри вагонов скоростных поездов. Такой аукцион объявлен на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скоростной поезд "Сапсан"

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Скоростной поезд "Сапсан"

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта определена в 167 млн руб. Цель — «популяризация Туристического кластера Ярославской области». Исполнитель должен будет разместить 60,6 тыс. стикеров на столиках в вагонах «Сапсан», показать 10,8 тыс. трансляций в вагонах и опубликовать шесть материалов в печатном бортовом журнале «Аэроэкспресс».

Распространение материалов планируется в 2025 году в поездах по направлениям Москва — Санкт-Петербург — Москва, Москва – аэропорт Домодедово - Москва, Москва – Московская область – Москва, Москва – аэропорт Шереметьево – Москва. Исполнителя выберут 13 января.

Алла Чижова