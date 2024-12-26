T2 подвела итоги года

В 2024 году компания провела масштабный ребрендинг, продолжила повышать качество связи и усовершенствовала сервисы защиты персональных данных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: T2 Фото: T2

Новый дизайн. Ребрендинг T2 стал ответом на стремительное развитие технологий, эволюцию продуктов и новые требования к клиентскому сервису. Компания подчеркнула масштаб обновления инновационными маркетинговыми решениями. Технология Brandboom от оператора наружной рекламы Russ обеспечила синхронный запуск рекламы нового бренда на 14 тыс. цифровых поверхностей по всей России.

Охват составил 74% населения в Москве и 64% в Санкт-Петербурге. В Казани цифровой «ковер» с новой айдентикой покрыл всю наружную рекламу города на три часа. Ребрендинг T2 был отмечен, как кампания года в редакционной премии AdIndex Awards 2024, а инфоповод занял второе место в ТОП-15 охватных инфоповодов из сферы PR, рекламы и брендинга в 2024 году по данным исследования Sostav и «СКАН-Интерфакс».

Качество связи. За девять месяцев оператор вывел в эфир более 25 тыс. базовых станций – на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023. Всего за три месяца Т2 внедрила технологию VoLTE во всех 69 регионах присутствия, в 22 из них – с применением решений российского разработчика. К середине декабря 2024 голосовой трафик в сети 4G достиг 55%, а количество минут звонков в VoLTE превысило значение 9 млрд в месяц. Помимо этого, оператор расширил покрытие на автотрассах федерального значения М11 «Нева», М12 «Восток», покрыл платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону, а также нарастил башенную инфраструктуру на трассе М4 «Дон».

Т2 также продолжила улучшать indoorпокрытие в социально значимых объектах, обеспечивая абонентов сетями 3G и 4G внутри помещений. Технические работы затронули не только спортивные комплексы, торговые и бизнес-центры, но и крупные ЖК – для этого был подписан ряд соглашений с крупными девелоперами, включая ФСК, MR Group и группу компаний «ТОЧНО».

Безопасность клиентов. В среднем T2 блокирует 12 млн попыток вызовов в месяц с использованием подменных номеров. Оператор запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов абонента. Функция позволяет идентифицировать нежелательные входящие вызовы в указанных мессенджерах, в том числе мошеннические.