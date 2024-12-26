Жительницу Башкирии арестовали за попытку сбыть наркотики в Удмуртии

Сарапульский горсуд в Удмуртии арестовал жительницу города Агидель в Башкирии, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что обвиняемая, находясь в Сарапуле, приобрела наркотики с намерением сбыть их через интернет. Однако ее задержали полицейские.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 февраля 2025 года.