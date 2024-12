Гипермаркеты «О`кей» в Екатеринбурге сменят собственника

O`Key Group S.A объявила о том, что передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей». По данным «Ъ», покупателем может стать ООО «РБФ Ритейл».

«По результатам всестороннего анализа Совет директоров "О’кей Групп" принял решение о продаже сегмента гипермаркетов менеджменту. Совет директоров считает, что такое решение отвечает наилучшим интересам Группы и всех ее акционеров. В результате сделки действующая команда менеджмента "О’кей" приобретет в управление сеть магазинов, товарный знак, логистическую инфраструктуру и прочие материальные и нематериальные активы, относящиеся к бизнес-сегменту гипермаркетов»,– говорится в сообщении компании.

Сообщается, что на работе сети сделка не скажется, а закрытие сделки произойдет после ее одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и ФАС.

Согласно сайту компании, в Екатеринбурге работает три гипермаркетов данной сети: на ул. Бабушкина, ул. Репина, ул. Академика Шварца.

Сеть «О`кей» была основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. Основными бенефициарами контролирующей ее O`Key Group S.A. являются Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), указано на сайте компании. 49,11% долей контролируются Nisemax Co ltd, 34,14% — GSU ltd, 16,75% находятся в свободном обращении.

