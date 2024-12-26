Из-за закрытия московских аэропортов задержаны два рейса в Казани

В международном аэропорту Казани задерживается рейс на вылет в Москву и прилет из столицы России. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга временно не работают на прием и отправку авиарейсов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Из Казани на 1 час задержан рейс в Шереметьево до 19:20. Он был назначен на 18:20. Также в 15:24 из Казани вылетел самолет в Москву. Планировалось, что он прибудет в аэропорт в 17:02. В Шереметьево на 1 час до 18:30 задерживается прибытие самолета в Казань. По данным онлайн-табло, вылет рейса заплаинрован в 16:55.

Диана Соловьёва