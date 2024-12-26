Эко-привычки от экспертов Сбера: как внести вклад в будущее планеты

В последние годы концепция устойчивого развития становится все более актуальной среди российских компаний. Следуя мировым трендам, такие крупные игроки, как Сбер, активно внедряют принципы ESG (Environmental, Social, Governance) в свою деятельность. Эти принципы подразумевают ответственное ведение бизнеса с учетом интересов общества, экологии и эффективного корпоративного управления. Такой подход позволяет не просто обеспечивать потребности нынешнего поколения, но и заботиться о будущем наших детей и внуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты Сбера предлагают ряд простых привычек, которые могут помочь каждому из нас стать частью этого глобального движения:

Экономия электроэнергии

Выключайте бытовую технику полностью, используя удлинитель. Это позволит избежать так называемого «фантомного потребления», когда устройства продолжают расходовать энергию даже в режиме ожидания.

Отказ от бумажных квитанций

Переходите на электронные платежи. Оплачивайте коммунальные услуги онлайн, используя мобильные приложения или интернет-банкинг. Это не только удобно, но и помогает сократить использование бумаги.

Планирование покупок

Составляйте список перед походом в магазин и старайтесь избегать импульсивных приобретений. Не поддавайтесь маркетинговым трюкам, которые заставляют покупать больше, чем необходимо. Помните, что излишние продукты часто оказываются в мусорной корзине, а это не только вредно для природы, но и экономически невыгодно.

Альтернативные способы передвижения

По возможности выбирайте пешие прогулки, велосипед или общественный транспорт вместо автомобиля. Оставьте поездки на машине для случаев, когда это действительно необходимо.

Многоразовая тара

Используйте многоразовые бутылки для воды и термокружки для напитков. Это поможет снизить количество одноразовых упаковок и сэкономить деньги, ведь многие кафе предоставляют скидки при использовании собственной посуды.

Собственные сумки

Возьмите за правило ходить за покупками с многоразовыми сумками. Пластиковые пакеты наносят огромный ущерб окружающей среде, поэтому стоит отказаться от них в пользу более экологичных альтернатив.

Минимизация использования одноразовых предметов

Берите ровно столько салфеток, сколько вам нужно. Одна лишняя салфетка может показаться мелочью, но совокупный эффект таких действий огромен.

Покупка подержанных вещей

Не всегда новые товары лучше старых. Попробуйте найти применение вещам из секонд-хендов. Это не только экономит ресурсы, но и способствует сокращению количества отходов.

Передача ненужных вещей

Если у вас есть одежда, книги или мебель, которые вам больше не нужны, подумайте о передаче их в местные благотворительные организации. Таким образом, вы дадите этим предметам новую жизнь и поможете тем, кто нуждается.

Эти простые шаги помогают нам изменить свои повседневные привычки и сделать мир немного лучше. Ведь каждый из нас способен внести свой вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений.