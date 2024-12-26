Пробировали, пробировали, да не выпробировали

Правительство Башкирии после протестов уфимцев передумало размещать центр пробации в жилом микрорайоне города. Чиновники пересмотрели планы несмотря на то, что 10 дней назад сами же объявили об открытии учреждения. Об этом квартальным активистам объявили накануне на собрании. Граждане приняли новость с воодушевлением, но на всякий случай предложили включить в межведомственную комиссию по пробации уполномоченного по правам ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание, где должен был разместиться центр

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Здание, где должен был разместиться центр

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В Башкирии окончательно отказались от планов разместить центр пробации для осужденных в жилом квартале в уфимском микрорайоне Черниковка. Об этом официально объявил секретарь межведомственной комиссии по реализации закона «О пробации» Динар Валиуллин на собрании с инициативной группой граждан. Альтернативная площадка для центра помощи освободившимся из мест лишения свободы пока не найдена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», центр пробации в Уфе открывали для ресоциализации бывших осужденных. Учреждение должно было помогать им восстанавливать документы и искать работу. Кроме того, в центре планировали открыть общежитие, где осужденные могли бы оставаться на срок до 11 месяцев.

Башкирия стала одним из 11 пилотных регионов по созданию таких учреждений. 17 декабря центр пробации открыли в здании бывшего колледжа.

Однако местные жители остались решением недовольны. Создав инициативную группу, они записали видеообращение к президенту России с просьбой о переносе учреждения в другое место, составили петицию на Change.org и добились собрания с межведомственной комиссией. Горожане сочли, что клиенты центра представляют опасность для их детей. Кроме этого, настаивали они, в здании на Кольцевой должны были разместить центр не для осужденных, а для реабилитации подростков и детей с ограниченными возможностями. Столкнувшись со столь мощным сопротивлением, комиссия передумала.

Найти альтернативу зданию колледжа предложили самим уфимцам. Пока ни один из вариантов от горожан не принят. Как сообщил директор департамента правового обеспечения кабмина Башкирии Руслан Ямалетдинов, часть предложенных зданий расположена в промышленно-санитарной зоне и не приспособлена для проживания и социального обслуживания, а два здания принадлежат религиозной общине.

«Ни одно из названных помещений в настоящее время не может быть рассмотрено как адрес для перемещения центра пробации»,— заключил Руслан Ямалетдинов.

При этом секретарь комиссии, заведующий отделом здравоохранения регионального правительства Динар Валиуллин заявил, что власти продолжат искать варианты для размещения центра как в Уфе, так и в других районах Башкирии.

«По адресу, из-за которого возник спор, клиенты центра пробации размещаться не будут»,— заверил он.

Официально объявить об отказе от первоначальных намерений господин Валиуллин пообещал дать в ответах на обращения жильцов.

После того как был дан ответ на главный вопрос, обсуждение перешло к вопросам реализации федерального закона. Представитель инициативной группы Ольга Бурдыгина обратила внимание на то, что некоторые его положения вступают в силу с 1 января 2025 года, что вынуждает правительство в короткие сроки найти новое помещение для центра пробации.

«Как мы узнаем, где он будет открыт? Какие у нас гарантии, что бывшим осужденным, которые не зарегистрированы в Едином реестре лиц, подлежащих пробации, но воспользовались правом на нее по выходу из исправительного учреждения, будет где остановиться? И не будет ли такого, что 1 января пришел первый клиент пробации, а его некуда деть?» — допытывалась она.

Представительница УФСИН России по Башкирии Наталья Мязина ответила, что пока заявок о пробации не поступало.

Чтобы закрепить успех, Ольга Бурдыгина указала чиновникам на закрепленную в законе обязанность органов власти взаимодействовать при реализации закона в том числе с уполномоченным по правам ребенка и гражданами. При выборе места для учреждения комиссия, по ее словам, решения принимала кулуарно.

Чиновники пообещали подумать о том, чтобы включить в комиссию детского омбудсмена в Башкирии Ольгу Панчихину. По поводу информирования граждан Руслан Ямалетдинов заметил, что открытию центра предшествовали опубликованные в открытом доступе указы о реализации закона в республике.

Далее участники собрания пообсуждали проблемы трудоустройства бывших заключенных, включения в межведомственную комиссию представителей граждан, обеспечения безопасности клиентов центра пробации.

В завершение собрания Динар Валиуллин пообещал, что при выборе нового места для учреждения чиновники учтут ошибки.

Идэль Гумеров