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Верховный суд Башкирии ужесточил меру пресечения экс-главе Ижевска

Как стало известно «Ъ-Уфа», Верховный суд Башкирии ужесточил меру пресечения экс-главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 10 декабря Нефтекамский городской суд отправил бывшего чиновника под домашний арест, но сегодня это решение было отменено по представлению прокуратуры. Обвиняемый останется в СИЗО до 11 января.

Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Олег Бекмеметьев

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-мэра рассмотрит Нефтекамский городской суд. На первом заседании, назначенном на 17 января, будет оглашено обвинительное заключение.

Вместе с Олегом Бекмеметьевым на скамье подсудимых прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и генеральный директор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» Олег Бушмакин. Первому из них инкриминируется пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 33 ч. 5 — ч. 2 ст. 285 УК РФ), второму — подстрекательство (ст. 33 ч. 4 — ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Удмуртия», Олега Бекмеметьева задержали в июле 2023 года через два месяца после того, как он досрочно оставил пост главы Ижевска. По версии следствия, чиновник двумя годами ранее без торгов передал муниципальный участок в собственность ООО «Спецзастройщик "Ухтомского один"» по заниженной рыночной стоимости.

О рассмотрении дела в Башкирии ходатайствовал прокурор республики, мотивируя это тесным взаимодействием обвиняемых с руководителями структур власти в Удмуртии, что могло повлиять на объективность принимаемых судьями решений.

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