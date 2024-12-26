В Переславском округе стартовала газификация двух населенных пунктов

В Ярославской области построили распределительный газопровод для села Елизарово и деревни Горки Переславского округа. Работы выполнены в рамках программы правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве области рассказали, что общая протяженность сетей составила 8,3 км, первые дома уже начали подключать. В населенных пунктах всего могут подключить 109 домовладений, центральные котельные, Дом культуры, школу, детсад и 19 МКД, сообщили в правительстве области. В настоящее время заключаются договоры на бесплатное проведение газа до земельных участков.

«До конца года планируется завершить строительство еще 3 межпоселковых газопроводов в Большесельском и Мышкинском районах. Всего в этом году силами компании "Газпром газораспределение Ярославль" в регионе построено 4 межпоселковых газопровода. Техническую возможность для подключения получили 17 населенных пунктов и почти 1,1 тыс. домов»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Как пояснила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская, газопроводы построили в рамках областной программы развития газоснабжения и газификации на 2021 – 2025 годы.

Алла Чижова