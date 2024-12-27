Суд обязал птицефабрику «Пермская» заплатить более 30 млн рублей налогов и пени

В декабре Арбитражный суд Пермского края повторно рассмотрел заявление АО «Агросила Птицефабрика Пермская» о признании недействительным решения налогового органа. Ранее ФНС доначислила предприятию почти 39 млн руб. НДС, а также штрафов и пеней. Налоговый орган провел проверку деятельности предприятия за 2015–2017 годы. По мнению ФНС, птицефабрика организовала формальный документооборот с рядом компаний. Речь идет об ООО «ТК “Стиль”», «Спарта», «Агроком» и «Родина», которые применяли специальные налоговые режимы. По документам они поставляли пермскому предприятию товары сельхозназначения, в частности корм. Это позволило заявителю снизить налогооблагаемую базу за счет вычета НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле прошлого года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила».

По мнению налогового органа, фактически поставкой товара занимались другие организации, а фигурирующие в материалах проверки фирмы никаких услуг не оказывали. Часть из них вообще контролировалась номинальными владельцами. Позже размер задолженности по налогам ФНС снизила на 6,527 млн руб., а пени — на 1,514 млн руб.

Арбитражный спор между птицефабрикой и налоговым органом начался в конце апреля 2022 года. Сначала суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований АО в полном объеме, позже кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение. В итоге требования АО были удовлетворены частично, на сумму ранее сниженных штрафа и пени.