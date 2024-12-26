В Челябинской области «Ласточки» и «Орланы» будут курсировать по три раза в день

На новогодние праздники назначены дополнительные пары пригородных поездов из Челябинска в Магнитогорск и Екатеринбург. С 29 декабря по 9 января «Орланы» и «Ласточки» будут курсировать по три раза в день, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Дополнительные третьи пары скоростных поездов назначены в связи с прогнозируем повышением спрос на поездки в каникулы. Так, поезд Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург с 27 декабря по 13 января будет отправляться в 6:45, 13:42 и 19:13. Из Екатеринбурга — в 08:34, 11:41 и 18:07.

Электропоезд «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском трижды в день будет курсировать с 28 декабря по 8 января, кроме 1 января. Время отправления из Челябинска — 06:30, 12:35, 17:45, из Магнитогорска — 06:36, 11:25, 17:23.

Кроме того, с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года на Южно-Уральской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Так, воскресная электричка из Златоуста в Челябинск с временем отправления в 17:41 назначена на 8 января, а 29 декабря и 5 января отменена. Поезд Полетаево-1 — Челябинск с отправлением в 07:31 отменяется с 29 декабря по 8 января, но будет курсировать 28 декабря.