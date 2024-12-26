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Главе ЗАТО Звездный продлили полномочия

Руководителем ЗАТО Звездный вновь избран Александр Швецов. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. К исполнению обязанностей он приступает с 27 декабря.

Александр Швецов.

Александр Швецов.

Александр Швецов.

Помимо господина Швецова в конкурсе на право замещения должности главы муниципалитета участвовала заместитель главы администрации округа по развитию территории Марина Волкова.

Александр Швецов был избран главой ЗАТО Звездный в декабре 2019 года.

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