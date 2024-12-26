Власти Тольятти обязали обустроить тротуары вдоль Хрящевского шоссе

Прокуратура Тольятти выявила недостатки улично-дорожной сети на Хрящевском шоссе, а именно — отсутствие пешеходной дорожки вдоль трассы до поворота на ул. Грачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, указанный участок дороги относится к дорогам местного значения, следовательно, ответственность за его обустройство и надлежащее содержание несет администрация Тольятти.

Так как ранее, при главе города Николае Ренце, по направленному в адрес горадминистрации представлению не было принято никаких мер, прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, который удовлетворил ее требования в полном объеме.

«Решение суда вступило в законную силу, исполнение судебного акта находится у прокуратуры города на контроле»,— отметили в прокуратуре.

Алексей Алексеев