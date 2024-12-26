Губернатор Прикамья принял участие в итоговом штабе под руководством вице-премьера РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании публичного итогового штаба с регионами, прошедшем под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Прикамья, ключевой темой штаба стали профильные нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Кроме того, участники обсудили продолжение их реализации в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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«С высокими показателями завершаем работу по нацпроектам. По итогам года будет введено не менее 105 млн кв. м жилья, уложено около 139 млн кв. м асфальтобетона. В течение года в работе штаба особое внимание уделяли исполнению регионами федеральных и национальных проектов и программ, реализации проектов за счет инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, средств Фонда национального благосостояния, а также вопросам ЖКХ и дорожной деятельности. Хочу отметить работу каждого региона!» — заявил господин Хуснуллин.

Активно развивается жилищное строительство и в Пермском крае. В январе – ноябре 2024 года в регионе сдано в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилых помещений. Активно применяется в Пермском крае механизм комплексного развития территории (КРТ) — таких договоров заключено 21, общая площадь объектов составляет 250 га. Благодаря реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда, по данным на 20 декабря, с 2019 года расселено 774 тыс. кв. м. В комфортные и благоустроенные помещения переехали 49 568 человек.

Кроме того, при поддержке федерации строятся важные социальные объекты. В этом году построены и введены Краевая специализированная музыкальная школа и СК «Энергия». По всему краю возводятся и новые детские сады, школы, объекты здравоохранения.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе завершены работы по благоустройству 212 территорий в 43 округах — это 65 общественных территорий и 147 дворов. Пять проектов из городов Пермского края в этом году стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству «Малые города и исторические поселения». Проекты-победители будут реализованы в Осе, Соликамске, Березниках, Усолье и Кудымкаре. Также в Прикамье в 2024 году построили и отремонтировали более 460 км дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, завершены работы на 15 мостах и путепроводах. Отдельное внимание было уделено обновлению транспортной инфраструктуры: в 2024 году регион благодаря нацпроекту получил 14 новых трамвайных вагонов.

На 2025 год в рамках национального проекта запланированы работы на 62 объектах общей протяженностью более 70 км, включая реконструкцию 2 тыс. пог. м мостовых сооружений. Бюджет составит 7,4 млрд руб., из которых почти 5 млрд — средства федерального бюджета.

Помимо этого, Пермский край активно оказывает помощь в восстановительных работах Луганской Народной Республике.