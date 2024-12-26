Прокуратура в Сочи проверяет факт сброса нечистот в реку

Прокуратура Центрального района Сочи поводит проверку соблюдения природоохранного законодательства. Надзорный орган при мониторинге информационных ресурсов обнаружил факт сброса водяной массы черного цвета из водосточной трубы в русло реки Псахе, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Вместе со специалистами МУП «Водосток» представители надзорного ведомства выехали на место сброса. Было установлено, что ответственное должностное лицо хозяйствующего субъекта, расположенного вблизи места сброса, вопреки нормам действующего федерального законодательства нарушило порядок осуществления эксплуатации ливневой системы.

Виновника нашли. Проводится проверка, по ее итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности. Ситуация находится на контроле в прокуратуре района.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта два предприятия нарушили нормы безопасности полетов. Транспортная прокуратура обнаружила, что организации, имеющие лицензии на обращение с отходами I-V классов опасности, ведут деятельность в границах приаэродромной территории аэропорта Сочи и не соблюдают требования законодательства.

Вячеслав Рыжков