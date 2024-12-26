В Челябинске на маршрут №64 добавили еще девять автобусов-гармошек

На один из самых загруженных челябинских автобусных маршрутов №64 выпустили девять новых автобусов гармошек. Общее количество машин особо большой вместимости на этом направлении увеличилось до 21 единицы, сообщается в telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации», который ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Девять новых автобусов-гармошек вышли на линию в вечерний час-пик 26 декабря. «Старт новым машинам только что дал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер»,— сообщается в telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на приобретение девяти автобусов особо большой вместимости из бюджета региона направили почти 280 млн руб. Поставщиком по итогам аукциона стало московское ООО «Авто-сейл».