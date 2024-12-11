Московская компания поставит для Челябинска девять автобусов-гармошек

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска подвел итоги аукциона на поставку девяти автобусов особо большого класса за 279 млн руб. Победителем торгов стало московское ООО «Авто-сейл». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо поставить автобусы-гармошки до 31 декабря 2024 года. Они должны вмещать не менее 180 пассажиров, 35 мест будут сидячими. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на «прямой линии» 11 декабря сообщил, что эти автобусы выйдут на маршрут №64

В апреле 2024 года на два самых загруженных направления Челябинска №64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» и №4 «ПКиО имени Гагарина — улица Мамина» вывели десять автобусов особо большого класса. На тот момент на маршруте №64 уже ездили четыре «гармошки», а на маршруте №4 – две.