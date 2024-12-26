В Челябинске задержана группа мошенников за хищение у банка 88 млн рублей

Челябинские полицейские выявили группировку из 12 человек, похитивших у одного из банков с помощью оформления займов 88 млн руб. Возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 3 ст. 169.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранительных органов, две жительницы Челябинской области 41 и 44 лет, а также 27-летняя жительница Ростова-на-Дону вступили в преступный сговор в апреле 2023 года. Они были знакомы и ранее работали в сфере оформления ипотек. Сообщницы находили граждан, готовых участвовать в махинациях, и помогали им составить через онлайн-сервис заявки с недостоверными персональными данными и сведениями о доходах на получение кредитов для строительства домов в Сосновском и Красноармейском районах. Документы предоставляли в банк, обратившимся выдавали займы на сумму от 2,6 до 6 млн руб. Организаторы группировки и рядовые сообщники делили деньги пополам. По некоторым кредитам в течение первых месяцев они проводили платежи, но в целом не собирались возвращать средства. Мошенническая схема работала до мая 2024 года, в качестве заемщиков в нее вовлекли девять жителей Челябинской области и других регионов. За это время участники группировки похитили у банка 88 млн руб.

После выявления преступления полицейские задержали 12 человек. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта. Всем задержанным избраны различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Виталина Ярховска