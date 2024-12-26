В ЖФК «Крылья Советов» расстались с тренерским штабом и десятью игроками

Главный тренер ЖФК «Крылья Советов» Александр Михновец вместе со своими помощниками не будет работать в команде в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба самарского женского футбольного клуба.

Состав команды покинули десять футболисток: Мария Свидунович, Софья Арцимович, Яна Хотырева, Виктория Валюк, Мария Алексеева, Алена Андреева, Марина Кисконен, Елизавета Пинчук, Мапепа и Айшан Ахмедова.

Ранее сообщалось, что Михаил Усов покинул пост директора ЖФК «Крылья Советов»

Евгений Чернов