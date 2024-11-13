«Помогите, мы только вам доверяем сейчас»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога нанес визит в Первоуральск (Свердловская область). В ходе рабочей поездки он посетил Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и образовательные учреждения, где его сопровождали губернатор Евгений Куйвашев и глава города Игорь Кабец. На встрече с горожанами жители муниципалитета пожаловались господину Жоге и главе региона на оптимизацию транспортных маршрутов, выразили недоверие мэрии и призвали «уделить время на обсуждение остальных проблем». Представители власти заверили, что «погрузятся» в обозначенные вопросы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Артем Жога начал рабочую поездку в Первоуральск с посещения Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), на котором полпреда сопроводили губернатор Евгений Куйвашев, член Совета федерации от региона Виктор Шептий и глава города Игорь Кабец.

«Увидел своими глазами, как рождаются трубы. Мощность предприятия впечатляет: за девять месяцев произведен почти миллион тонн стали. Но цифры не главное, подкупает, когда к делу подходят с душой»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.



После визита в образовательный центр «Будущее белой металлургии» и лицей №21 полпред и сопровождающие отправились в микрорайон Динас, где встретились с местными жителями, выступающими против отмены автобусного маршрута, который соединяет микрорайон «со всей инфраструктурой» в городе. «Этого маршрута нас хочет лишить администрация Первоуральска, прошу вас разобраться, помочь нам и уделить время, какие автобусы, их сложно назвать автобусами, приезжают за нами»,— призвала губернатора и полпреда местная жительница Татьяна Цепилова. Она добавила, что в общественном транспорте отсутствуют условия для проезда инвалидов, травмированных людей и родителей с колясками.

Евгений Куйвашев заверил, что власти региона «погрузятся в эту проблему». «После того, как будут приняты решения, обязательно с вами посоветуемся»,— отметил он.

Госпожа Цепилова тут же призвала губернатора «уделить время на обсуждение остальных проблем» в городе.

«Мы не доверяем нашей администрации Первоуральска, абсолютно не доверяем»,— сказала она.

Мэр города Игорь Кабец в этот момент стоял рядом. Татьяна Цепилова напоминал Евгению Куйвашеву, что жители микрорайона во вторник записали видеообращение к нему и к министру здравоохранения области Андрею Карлову с требованием не закрывать поликлинику в микрорайоне на ремонт.

Господин Куйвашев в ответ опроверг информацию о планах полностью закрыть учреждение. «Изначально было запроектировано так, что поэтапный ремонт, по-другому как ее закрывать? Я не знаю, то ли это могут как обычно наши люди где-то спровоцировать какой-то вопрос, мы никогда не закрываем полностью все лечебные учреждения, делается все поэтапно»,— подчеркнул глава региона.

Пока Евгений Куйвашев объяснял собравшимся планы по работе поликлиники, другие жители микрорайона просили Артема Жогу подключиться к решению проблем в Первоуральске.

Господин Жога заверил, что услышал все проблемы жителей муниципалитета, и подчеркнул, что их взял на контроль Евгений Куйвашев. «Я сразу могу сказать, я все не могу физически прочитать (обращения.— «Ъ-Урал»), я и так до ночи их читаю, очень много повторяется. Помочь — я пожалуйста»,— сказал он.

«Помогите, мы только вам доверяем сейчас»,— обратилась местная жительница к полпреду.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец, которому 13 ноября исполнилось 48 лет, на короткой встрече с местными жителями не произнес ни слова, следует из видео, опубликованного близким к правительству области Telegram-каналом «Не для протокола».

В ходе встречи представители власти публично не стали поднимать проблему с водоснабжением, которая на протяжении длительного времени наблюдается в Первоуральске. Жители города периодически жалуются на грязную воду из-под крана, ее резкий неприятный запах и частые аварии на коммунальных сетях. В июле заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев в ходе заседания коллегии прокуратуры Свердловской области поручил установить причины плохой работы станции очистки и решить проблему низкого качества водопроводной воды в муниципалитете.

По данным источника «Ъ-Урал», Артем Жога не проводил двусторонней встречи с Евгением Куйвашевым и Игорем Кабцом после завершения встречи в микрорайоне Динас.

Василий Алексеев