Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Готовы к новым вызовам: застройщик «Оникс» рассказал про результаты 2024 года и планы на будущее

Улицы опоясывают гирлянды, зажигаются елки, иллюминация сияет тысячей огней – в декабре Пермь меняется до неузнаваемости. А как преображался город на протяжении всего года? Кто обновлял облик прикамской столицы, делая ее еще красивее и комфортнее? ГК «Оникс» озвучила результаты уходящего года и грандиозные планы на будущее. Рассказываем о том, как застройщик строит Пермь и крепкие, доверительные отношения с ее жителями.

«Мир»: ЖК с эргономичными планировками и красивыми видами

«Мир» – такое название получил жилой комплекс комфорт-класса на шоссе Космонавтов, 309а. Минувшим летом «Оникс» сдал первую очередь ЖК и вручил ключи от квартир новоселам-первооткрывателям.

«Мир» – большой концептуальный проект. Жилой комплекс расположился в пяти минутах от Черняевского леса. Внутри ЖК появится большой двор-парк без машин, с озеленением и безбарьерной средой.

Жителей встречают уютные авторские холлы с комфортной зоной ожидания. В каждой секции есть кладовые, так что хранить сноуборд, коллекцию удочек и другие сезонные вещи в квартире не придется. А семьи с детьми сэкономят полезное пространство, оставляя детский транспорт в специально предусмотренных для этого колясочных.

Квартиры в «Мире» уже зарекомендовал себя благодаря продуманным планировкам. Доступные лоты представлены в трех вариантах отделки на выбор: «Белая», «Стандарт» или «Комфорт». Хотите, чтобы в комнате было много света? Выбирайте квартиры с панорамным остеклением балконов, чтобы наслаждаться солнечным светом днем, а вечером – завораживающими видами города.

– Мы благодарны первым жителям «Мира» за доверие, которое они нам оказали. Желаем им счастливой и комфортной жизни в новом доме: пусть здесь всегда будет слышен детский смех и царят добрососедские отношения, – поделился директор ГК «Оникс» Демид Кузьмичев.

Путешествие к центру Перми: «ВЕРН» взял курс на изысканность и приватность

Застройщик завершает особенный проект – в историческом центре города, на ул. Пермской, 6, появится коллекционный дом «ВЕРН». Что скрывается за громким именем тезки писателя-фантаста? Мечта, которая стала реальностью для тех, кто ценит камерность и эксклюзивность.

«ВЕРН» стал первым проектом бизнес-класса в портфеле «Оникса». Это изысканный дом с фокусом на приватность. Архитектура дома гармонично продолжает исторически сложившийся в микрорайоне эклектический стиль. А удачное расположение откроет резидентам доступ к самым разнообразным вариантам досуга – от прогулок до театров и музеев.

В «ВЕРНе» всего шесть этажей: первый отдан под коммерческие пространства, а на остальных будет 84 квартиры с потолками от трех метров и увеличенными окнами. Квартиры представлены в отделке White box и Premium. Будущих жителей встретит шикарное лобби, оформленное в стилистике стим-панк с комфортной зоной ожидания. Изюминка проекта – соседский центр и терраса на крыше, откуда открывается великолепный вид на Каму. Квартиры примут своих новоселов уже в 2025-м.

Мечты без границ: «Романтик» как образ жизни

В этом году застройщик «Оникс» начал строительство проекта с говорящим названием «Романтик» – квартал у набережной. Идеальный дом для городских мечтателей, жадных до жизни во всех ее проявлениях.

ЖК строится в Закамске, на ул. Кировоградской, 28. Квартал на берегу Камы вобрал в себя лучшее от города с его комфортом и зеленого оазиса с чистым воздухом и красивыми пейзажами. Идеально подойдет для тех, хочет быть ближе к природе, но держать руку на пульсе мегаполиса.

Дома из кирпича высотой в шесть этажей. Во дворе с особым подходом планируют озеленение – оно станет продолжением природного ландшафта. В секциях будут дизайнерские холлы с колясочными и кладовыми на минус первом этаже.

Разнообразные планировки, квартиры с видом на Каму с потолками до трех метров и панорамным остеклением лоджий – отличный выбор для тех, кто хочет получать приятные эмоции от каждого дня, проведенного дома. На первых этажах есть варианты с роскошными террасами, где можно обустроить уютную зону отдыха для посиделок с родными и друзьями и квартиры со вторым светом (высота потолков 3,75 м). Квартиру можно приобрести в одной из трех отделок на выбор: «Белая», «Комфорт», «Премиум».

Преимущества не требуют доказательств: ЖК «Аксиома» – в сердце города, но вдали от посторонних глаз

Еще один прорыв этого года – масштабный жилой квартал «Аксиома» на ул. Спешилова, 112. Это первый проект комплексного развития территорий Камской долины. Перспективный район станет точкой притяжения для пермяков: рядом активно строится современный медицинский кластер, появится межвузовский кампус, аквапарк и стадион, а также новый мост через Каму. “Аксиома” будет располагаться в непосредственной близости от этих объектов и в то же время уединится от шумной части города в зеленой зоне, в окружении соснового леса.

Застройщик предлагает более 30 разных вариантов планировок. Для настоящих эстетов и ценителей максимального комфорта – уникальные квартиры с террасами на крыше.

Выбирая жилой квартал, пермяки приобретают не просто квартиру, а наполненную событиями жизнь. Пешеходный бульвар станет связующим звеном между домами и любимым местом для встреч и прогулок. А сквер площадью 2,3 га наполнят релакс-зонами, беговыми дорожками, игровыми и фитнес-площадками, а также площадками для выгула собак. Для жителей «Аксиомы» на территории комплекса появится детский сад на 320 мест, поликлиника, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие полезные сервисы.

«Мыслить масштабно»: планы компании

В новом, 2025-м, застройщик «Оникс» продолжит реализацию всех запланированных проектов. Во втором квартале года завершится строительство 3-й очереди ЖК «Мир» и откроются продажи квартир в 4-й очереди.

Помимо этого, в будущем году застройщик планирует стартовать с новыми проектами. Среди них: жилой комплекс с подземным паркингом в микрорайоне Парковый и новый ЖК в центре микрорайона Гайва.

«Дорогие жители Перми и Пермского края, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет полон ярких событий, удач и свершений. Ваши мечты вдохновляют нас создавать дома, в которых вам будет комфортно и уютно! Хотим поблагодарить наших клиентов и партнеров за доверие и плодотворную работу. Мы рады строить будущее вместе с вами. В 2025 году нас ждут новые горизонты!» – поделились представители застройщика «Оникс».

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 декабря 2024 года, компания «Оникс» занимает 3-е место по объемам строительства в Пермском крае. Застройщик возводит объекты уже более 18 лет: в квартирах от «Оникса” проживает свыше 3800 семей Перми.

Застройщик «Оникс»
Пермь, ул. Н. Островского, 44а, 3-й этаж
Телефон для связи:
+7 (342) 248-51-19
secretar@oniks.info
Сайт: oniks.info

ЖК «Мир»: застройщик — ООО СЗ «КОМПАС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «ВЕРН»: застройщик — ООО СЗ «ОНИКС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «Романтик»: застройщик — ООО СЗ «ОНИКС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «Аксиома»: застройщик — ООО СЗ «ГОРИЗОНТ», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф.

ООО «Специализированный застройщик «Компас»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...