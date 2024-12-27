Готовы к новым вызовам: застройщик «Оникс» рассказал про результаты 2024 года и планы на будущее

Улицы опоясывают гирлянды, зажигаются елки, иллюминация сияет тысячей огней – в декабре Пермь меняется до неузнаваемости. А как преображался город на протяжении всего года? Кто обновлял облик прикамской столицы, делая ее еще красивее и комфортнее? ГК «Оникс» озвучила результаты уходящего года и грандиозные планы на будущее. Рассказываем о том, как застройщик строит Пермь и крепкие, доверительные отношения с ее жителями.

«Мир»: ЖК с эргономичными планировками и красивыми видами

«Мир» – такое название получил жилой комплекс комфорт-класса на шоссе Космонавтов, 309а. Минувшим летом «Оникс» сдал первую очередь ЖК и вручил ключи от квартир новоселам-первооткрывателям.

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«Мир» – большой концептуальный проект. Жилой комплекс расположился в пяти минутах от Черняевского леса. Внутри ЖК появится большой двор-парк без машин, с озеленением и безбарьерной средой.

Жителей встречают уютные авторские холлы с комфортной зоной ожидания. В каждой секции есть кладовые, так что хранить сноуборд, коллекцию удочек и другие сезонные вещи в квартире не придется. А семьи с детьми сэкономят полезное пространство, оставляя детский транспорт в специально предусмотренных для этого колясочных.

Квартиры в «Мире» уже зарекомендовал себя благодаря продуманным планировкам. Доступные лоты представлены в трех вариантах отделки на выбор: «Белая», «Стандарт» или «Комфорт». Хотите, чтобы в комнате было много света? Выбирайте квартиры с панорамным остеклением балконов, чтобы наслаждаться солнечным светом днем, а вечером – завораживающими видами города.

– Мы благодарны первым жителям «Мира» за доверие, которое они нам оказали. Желаем им счастливой и комфортной жизни в новом доме: пусть здесь всегда будет слышен детский смех и царят добрососедские отношения, – поделился директор ГК «Оникс» Демид Кузьмичев.

Путешествие к центру Перми: «ВЕРН» взял курс на изысканность и приватность

Застройщик завершает особенный проект – в историческом центре города, на ул. Пермской, 6, появится коллекционный дом «ВЕРН». Что скрывается за громким именем тезки писателя-фантаста? Мечта, которая стала реальностью для тех, кто ценит камерность и эксклюзивность.

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«ВЕРН» стал первым проектом бизнес-класса в портфеле «Оникса». Это изысканный дом с фокусом на приватность. Архитектура дома гармонично продолжает исторически сложившийся в микрорайоне эклектический стиль. А удачное расположение откроет резидентам доступ к самым разнообразным вариантам досуга – от прогулок до театров и музеев.

В «ВЕРНе» всего шесть этажей: первый отдан под коммерческие пространства, а на остальных будет 84 квартиры с потолками от трех метров и увеличенными окнами. Квартиры представлены в отделке White box и Premium. Будущих жителей встретит шикарное лобби, оформленное в стилистике стим-панк с комфортной зоной ожидания. Изюминка проекта – соседский центр и терраса на крыше, откуда открывается великолепный вид на Каму. Квартиры примут своих новоселов уже в 2025-м.

Мечты без границ: «Романтик» как образ жизни

В этом году застройщик «Оникс» начал строительство проекта с говорящим названием «Романтик» – квартал у набережной. Идеальный дом для городских мечтателей, жадных до жизни во всех ее проявлениях.

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ЖК строится в Закамске, на ул. Кировоградской, 28. Квартал на берегу Камы вобрал в себя лучшее от города с его комфортом и зеленого оазиса с чистым воздухом и красивыми пейзажами. Идеально подойдет для тех, хочет быть ближе к природе, но держать руку на пульсе мегаполиса.

Дома из кирпича высотой в шесть этажей. Во дворе с особым подходом планируют озеленение – оно станет продолжением природного ландшафта. В секциях будут дизайнерские холлы с колясочными и кладовыми на минус первом этаже.

Разнообразные планировки, квартиры с видом на Каму с потолками до трех метров и панорамным остеклением лоджий – отличный выбор для тех, кто хочет получать приятные эмоции от каждого дня, проведенного дома. На первых этажах есть варианты с роскошными террасами, где можно обустроить уютную зону отдыха для посиделок с родными и друзьями и квартиры со вторым светом (высота потолков 3,75 м). Квартиру можно приобрести в одной из трех отделок на выбор: «Белая», «Комфорт», «Премиум».

Преимущества не требуют доказательств: ЖК «Аксиома» – в сердце города, но вдали от посторонних глаз

Еще один прорыв этого года – масштабный жилой квартал «Аксиома» на ул. Спешилова, 112. Это первый проект комплексного развития территорий Камской долины. Перспективный район станет точкой притяжения для пермяков: рядом активно строится современный медицинский кластер, появится межвузовский кампус, аквапарк и стадион, а также новый мост через Каму. “Аксиома” будет располагаться в непосредственной близости от этих объектов и в то же время уединится от шумной части города в зеленой зоне, в окружении соснового леса.

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Застройщик предлагает более 30 разных вариантов планировок. Для настоящих эстетов и ценителей максимального комфорта – уникальные квартиры с террасами на крыше.

Выбирая жилой квартал, пермяки приобретают не просто квартиру, а наполненную событиями жизнь. Пешеходный бульвар станет связующим звеном между домами и любимым местом для встреч и прогулок. А сквер площадью 2,3 га наполнят релакс-зонами, беговыми дорожками, игровыми и фитнес-площадками, а также площадками для выгула собак. Для жителей «Аксиомы» на территории комплекса появится детский сад на 320 мест, поликлиника, магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие полезные сервисы.

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«Мыслить масштабно»: планы компании

В новом, 2025-м, застройщик «Оникс» продолжит реализацию всех запланированных проектов. Во втором квартале года завершится строительство 3-й очереди ЖК «Мир» и откроются продажи квартир в 4-й очереди.

Помимо этого, в будущем году застройщик планирует стартовать с новыми проектами. Среди них: жилой комплекс с подземным паркингом в микрорайоне Парковый и новый ЖК в центре микрорайона Гайва.

«Дорогие жители Перми и Пермского края, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет полон ярких событий, удач и свершений. Ваши мечты вдохновляют нас создавать дома, в которых вам будет комфортно и уютно! Хотим поблагодарить наших клиентов и партнеров за доверие и плодотворную работу. Мы рады строить будущее вместе с вами. В 2025 году нас ждут новые горизонты!» – поделились представители застройщика «Оникс».

По данным Единого ресурса застройщиков на 1 декабря 2024 года, компания «Оникс» занимает 3-е место по объемам строительства в Пермском крае. Застройщик возводит объекты уже более 18 лет: в квартирах от «Оникса” проживает свыше 3800 семей Перми. Застройщик «Оникс»

Пермь, ул. Н. Островского, 44а, 3-й этаж

Телефон для связи:

+7 (342) 248-51-19

secretar@oniks.info

Сайт: oniks.info ЖК «Мир»: застройщик — ООО СЗ «КОМПАС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «ВЕРН»: застройщик — ООО СЗ «ОНИКС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «Романтик»: застройщик — ООО СЗ «ОНИКС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. ЖК «Аксиома»: застройщик — ООО СЗ «ГОРИЗОНТ», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф.

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