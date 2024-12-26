«Мы заменили 20,4 тысячи светильников на улицах Ижевска»

Директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев рассказал об открытии Единого многофункционального центра управления сетями в 2024 году, что позволило на 33% сократить количество технологических нарушений и время на их ликвидацию. В планах на 2025 год — подключения крупных предприятий, включая завод по производству редкоземельных магнитов в Глазове, а также выход на реконструкцию Удмуртской. Сколько детсадов получили новые светильники в Ижевске и что значит статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) — в ответе Андрея Малышева для проекта «ГОДные итоги» на сайте «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев

Фото: «Удмуртэнерго» Директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев

Фото: «Удмуртэнерго»

— Какие ключевые действия и стратегические решения сделали этот год выигрышной партией для вас и вашей команды?

— Начало 2024 года ознаменовалось для «Удмуртэнерго» таким знаковым событием, как открытие генеральным директором «Россети Центр» Игорем Владимировичем Маковским и главой Удмуртской Республики Александром Владимировичем Бречаловым Единого многофункционального центра управления сетями. Благодаря вводу в строй этого современного объекта, нам удалось сконцентрировать в одном месте все процессы диспетчеризации и управления электросетевым комплексом. Конкретные результаты видим уже сейчас — оперативное получение информации для принятия решений, сокращение количества технологических нарушений и времени на их ликвидацию на 33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие Единого многофункционального центра управления сетями

Фото: «Удмуртэнерго» Открытие Единого многофункционального центра управления сетями

Фото: «Удмуртэнерго»

— Второе значимое событие — заключение долгосрочного контракта на обслуживание системы уличного освещения Ижевска. Благодаря нашим ресурсам, мы смогли уже в первые месяцы исполнения контракта заменить 20400 светильников на современные светодиодные. Фактически это каждый второй светильник на улицах, во дворах и скверах города. По сути это гамбит, благодаря которому мы и город получили стратегическое преимущество. В результате улучшился уровень освещенности города, снизились расходы на электроэнергию. Кроме того, в рамках этого контракта мы установили 1655 светильников в 133 детских садах Ижевска, улучшив освещенность и безопасность дошкольных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличное освещение

Фото: «Удмуртэнерго» Уличное освещение

Фото: «Удмуртэнерго»

— Какие фигуры вдохновляли и мотивировали вас на новые достижения и победы в 2024 году?

— Безусловно, таким человеком является генеральный директор «Россети Центр» Игорь Владимирович Маковский. Его энергия, личная вовлеченность в каждый проект, внимание к каждой детали заставляет каждого сотрудника компании концентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. И если работу над конкретным проектом можно сравнить с шахматной партией, то работа под руководством Игоря Владимировича — это настоящая шахматная школа с выработкой навыков стратегического мышления и анализом ситуации на много ходов вперед.

— Какие свежие идеи и комбинации вы планируете использовать в следующем году, чтобы вновь одержать победу?

— С 1 января 2025 года вступит в силу институт системообразующих территориальных сетевых организаций. На территории Удмуртской Республики такой статус получил филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго». Для нашей компании это означает всю полноту ответственности за качество электроснабжения всех потребителей, в том числе и координацию действий при ликвидации технологических нарушений на сетях других собственников.

Кроме обеспечения надежного электроснабжения, важнейшим направлением нашей деятельности является технологическое присоединение новых потребителей. Экономика региона развивается. В течение следующего года мы планируем реализовать два масштабных проекта по техприсоединению крупных промышленных производственных площадок.

Первый проект — это подключение металлургического производства под Ижевском со строительством высоковольтной подстанции.

Второй — строительство кабельной сети для электроснабжения производства редкоземельных магнитов в Глазове. Эти проекты можно назвать уникальными для региона из-за применения современного оборудования и инновационных технологий проектирования и строительства.

Еще один статусный проект, в котором мы примем участие в будущем году — реконструкция ключевой транспортной магистрали Ижевска — улицы Удмуртской, которая сопровождается перекладкой всех коммуникаций, в том числе и кабельного хозяйства. Наша задача выполнить работы так, чтобы не доставить никаких неудобств потребителям.

Всем коллегам в наступающем году желаю плодотворной работы и успешной реализации всех планов!

Интервью других участников проекта «ГОДные итоги-2024» читайте на лэндинге от «Коммерсантъ-Удмуртия».