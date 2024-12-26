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В Петербурге служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии

В Санкт-Петербурге служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии. После шести лет службы «бок о бок» с сотрудниками ведомства Маджар отправился на заслуженный отдых — его переодели в «гражданское» и передали новым хозяевам, рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

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Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

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Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

Фото: Северо-Западный округ войск национальной гвардии

«Шесть лет Маджар вместе с росгвардейцами обеспечивал охрану общественного порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. За это время им выполнено более двухсот задач»,— рассказали в ведомстве.

Полковник Дмитрий Мороз вручил псу знак отличия «За верную службу служебной собаки», который был учрежден в 2024 году. После этого Маджар сменил свой бронежилет на комбинезон, и его забрали в новую семью.

На место Маджара пришла голландская овчарка по кличке Арья. Собака этой породы впервые будет служить в Росгвардии.

Дарья Астанина

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