Набережночелнинский городской суд продлил домашний арест бывшему руководителю управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной еще на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана

Гульшат Нигматуллина будет находиться под домашним арестом до 05.03.2025. Общий срок меры пресечения составит 7 месяцев и 20 дней.

Фигурантку обвиняют в двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и двух эпизодах ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ноябре на пост главы татарстанского управления ЗАГС назначили Эльвиру Ахметову.

Диана Соловьёва