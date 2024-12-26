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В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

Набережночелнинский городской суд продлил домашний арест бывшему руководителю управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной еще на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана

В Татарстане экс-главе управления ЗАГС продлили домашний арест еще на 2 месяца

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана

Гульшат Нигматуллина будет находиться под домашним арестом до 05.03.2025. Общий срок меры пресечения составит 7 месяцев и 20 дней.

Фигурантку обвиняют в двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и двух эпизодах ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ноябре на пост главы татарстанского управления ЗАГС назначили Эльвиру Ахметову.

Диана Соловьёва

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