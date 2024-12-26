Администрацию Соль-Илецка обязали провести работы по формированию участков для многодетных

Прокуратура Соль-Илецкого района результате проверки соблюдения жилищных прав многодетных семей установила, что администрацией Соль-Илецка не приняла меры по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Прокурор потребовал в суде признать бездействие органа местного самоуправления незаконным. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, суд обязал администрацию «провести работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков», предоставляемых многодетным семьям. Однако орган местного самоуправления не согласился и попытался обжаловать решение.

Судебная коллегия по административным делам Оренбургского областного суда постановила, что требования прокурора законны и обоснованы. Доводы апелляционной жалобы отклонены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Соль-Илецкого района.

Руфия Кутляева