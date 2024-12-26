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Коммерсантъ FM
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В школах Москвы китайский язык изучают 6 тыс. учеников

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных школах более 6 тыс. детей изучают китайский язык. В августе 2024 года госпожа Ракова сообщала, что в столице китайский язык в качестве первого или второго иностранного выбрали 98 школ.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Интерес к китайскому языку действительно высок: сегодня его изучают в каждой пятой столичной школе больше 6 тысяч детей»,— сказала Анастасия Ракова в интервью «РИА Новости».

С сентября китайский язык преподается в почти сотне московских школ, до этого он был представлен для изучения в 30 средних общеобразовательных учреждений. По данным сервиса по поиску работы SuperJob на август 2024 года, китайский язык занимает второе место по популярности среди респондентов с доходом выше 100 тыс. руб. По данным «Авито. Услуги» за тот же месяц, за год спрос на обучение у преподавателей китайского вырос на 15%.

В 2019 году, по данным ВЦИОМа, 93% опрошенных россиян считало наиболее важным и полезным изучение английского языка. В июне 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что время английского ушло, а заменить его в России должны национальные языки народов России и китайский. Тогда эксперты и преподаватели китайского в разговоре с «Ъ» отмечали, что спрос на услуги репетиторов по этому языку вырос по сравнению с 2022 годом почти в три раза. Приступающие к его изучению россияне называют в качестве мотивов возможность трудоустроиться в международную компанию или переехать жить в Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Великая китайская грамота».

Полина Мотызлевская

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