Пермский «Инкаб» выплатил 785 млн рублей в рамках погашения облигаций

Пермское ООО «Инкаб» завершило процесс погашения облигаций, выпущенных в 2021 году, на общую сумму 785 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. руб. были выпущены с фиксированной доходностью 13,5% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермское ООО «Инкаб» завершает процесс погашения облигаций. Размещение ценных бумаг было произведено в 2021 году путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Инкаб» разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. За 2023 год выручка компании увеличилась на 30% и составила 6,2 млрд руб. (в 2022-м — 4,8 млрд руб.). При этом ООО «Инкаб» удалось продемонстрировать чистую прибыль в размере 489,7 млн руб. против 163,2 млн руб. чистого убытка годом ранее.