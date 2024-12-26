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Пермский «Инкаб» выплатил 785 млн рублей в рамках погашения облигаций

Пермское ООО «Инкаб» завершило процесс погашения облигаций, выпущенных в 2021 году, на общую сумму 785 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. руб. были выпущены с фиксированной доходностью 13,5% годовых.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермское ООО «Инкаб» завершает процесс погашения облигаций. Размещение ценных бумаг было произведено в 2021 году путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Инкаб» разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми. За 2023 год выручка компании увеличилась на 30% и составила 6,2 млрд руб. (в 2022-м — 4,8 млрд руб.). При этом ООО «Инкаб» удалось продемонстрировать чистую прибыль в размере 489,7 млн руб. против 163,2 млн руб. чистого убытка годом ранее.

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